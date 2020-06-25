Здравствуйте. Представляю удаленные услуги во многих сферах рендеринга, баннеров , превью , настройкой вашего компьютера , перевода статей из иностранных сайтов. Буду рад работе или сотрудничеству именно с вами
Создать 16 обложек
Добрый вечер !
Необходимо создать 16 обложек для статей финансовой тематики. На обложке необходимо разместить имя Автора, Название статьи. Исходя из тематики подобрать фон. Размер 1044х1666. Формат png. Текст на русском языке. Необходим общий стиль.
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