Добрый день! Нужен калькулятор 1 в 1 как тут https://www.grandline.ru/roofcalc/, только цвет линий бирюзовый и еще стоимость работ добавляется которая условная до 100 м.кв. 1 цена, 101-300, другая и свыше 500 кв - третья. +установка ...
Доработка сайта на Opencart
Нужно доделать мультирегиональный интернет магазин на Opencart. Есть готовый примерно на половину сайт, сделаны поддомены, в админке сделаны настройки для работы с ними. Подготовлен список товаров для импорта, импорт частично настроен.
Полный перечень сделанного и основной части доработок вышлю исполнителю.
Ищу только специалиста, имевшего опыт работы с поддоменами для регионов.
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