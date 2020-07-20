Доработка сайта на Opencart

Нужно доделать мультирегиональный интернет магазин на Opencart. Есть готовый примерно на половину сайт, сделаны поддомены, в админке сделаны настройки для работы с ними. Подготовлен список товаров для импорта, импорт частично настроен.

Полный перечень сделанного и основной части доработок вышлю исполнителю.

Ищу только специалиста, имевшего опыт работы с поддоменами для регионов.