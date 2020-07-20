Доработка сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки614 просмотров

Нужно доделать мультирегиональный интернет магазин на Opencart.  Есть готовый примерно на половину сайт, сделаны поддомены, в админке сделаны настройки для работы с ними. Подготовлен список товаров для импорта, импорт частично настроен.

Полный перечень сделанного и основной части доработок вышлю исполнителю.

Ищу только специалиста, имевшего опыт работы с поддоменами для регионов. 

Opencart
5 лет назад
cool_vzhik
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