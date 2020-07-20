Нужно сделать интеграцию верстки на сайт yiii2 верстка готовая

Здравствуйте! Ищу специалиста, профессионала по БИТРИКС24 Необходимо мою версию улучшить максимально качественно, насколько это возможно в бесплатной версии битрикс. Оптимизировать под директ, т.к. реклама там уже запущена. Мой сайт https://zhurnalpiar.bitrix24.site/ Просьба новые и другие сайты не предлагать. ...