Подключить рекламу AdSense для AMP страниц

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Закрыт1 заявка716 просмотров

Требуется указать между какими тегами необходимо вставить рекламные коды для показа автоматической рекламы AdSense на AMP-страницах. Работа будет считаться выполненной если, реклама будет транслироваться. Сайт на WordPress, установленный плагин: AMP, автор: AMP Project Contributors.

WordPress
5 лет назад
guest_15941330994713
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
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Был
2 месяца назад
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5 лет назад