Подключить рекламу AdSense для AMP страниц

Информация по заказу: Сделать вёрстку сообщения по прикреплённому шаблону снизуНаписать код PHP для отправки сообщений с этой вёрсткой. Должна быть возможность еденичной отправки, а так же массовой.Информация для исполнителя: - Сделать всё в течении 3 дней ...