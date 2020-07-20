Специалист по БИТРИКС24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки517 просмотров

Здравствуйте! Ищу специалиста, профессионала по БИТРИКС24 Необходимо мою версию улучшить максимально качественно, насколько это возможно в бесплатной версии битрикс. Оптимизировать под директ, т.к. реклама там уже запущена. Мой сайт https://zhurnalpiar.bitrix24.site/ Просьба новые и другие сайты не предлагать. Это очень актуально, но только в перспективе. Буду рад отзывам по существу задания. С уважением, Алексей

Профессионализм; взаимопонимание; результативность

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