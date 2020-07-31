Прикрутить фронт и внедрить несколько новых функций

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок108 просмотров

1) Прикрутить 26 страниц фронта к готовому проекту

2) Реализовать несколько функций (Они представлены тут https://www.dropbox.com/scl/fi/gmldhpzt81d4rjp7snv12/2.paper?dl=0&rlkey=ozzr36yqw3whcrb6etvxnn51l) с технической части.

Срок выполнения этих задач до 31.07.2020 года.

Если успеваете, будет премия.

5 лет назад
ubankss
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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