Angular Developer

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Закрыт5 заявок704 просмотра

На долгосрочный проект требуется Middle Fullstack Developer (20% Node.js, 80% Angular) для доработки

и поддержки клиентской части и API проекта.

Обязательные навыки:

- Express (желательно и NestJS);

- MongoDB;

- Nginx;

- TypeScript;

- Angular.

Для отклика на вакансию напишите, пожалуйста, в сопроводительном тексте слово sky.

Так я пойму, что вы не робот и читали текст вакансии. 

AngularMongoDBNestJSNginxNode.jsTypeScript
5 лет назад
Natalya56
Наталья 
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