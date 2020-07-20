Angular Developer

На долгосрочный проект требуется Middle Fullstack Developer (20% Node.js, 80% Angular) для доработки

и поддержки клиентской части и API проекта.

Обязательные навыки:

- Express (желательно и NestJS);

- MongoDB;

- Nginx;

- TypeScript;

- Angular.

Для отклика на вакансию напишите, пожалуйста, в сопроводительном тексте слово sky.

Так я пойму, что вы не робот и читали текст вакансии.