Нужно сделать интеграцию верстки на сайт yiii2 верстка готовая Знание Yii2
Angular Developer
На долгосрочный проект требуется Middle Fullstack Developer (20% Node.js, 80% Angular) для доработки
и поддержки клиентской части и API проекта.
Обязательные навыки:
- Express (желательно и NestJS);
- MongoDB;
- Nginx;
- TypeScript;
- Angular.
Для отклика на вакансию напишите, пожалуйста, в сопроводительном тексте слово sky.
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