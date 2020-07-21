Необходимо полностью скопировать сайт vatrush.nethouse.ru и разместить на хостинге.
Сделать отправку заявок на email и sms (JS, php)
Есть верстка на html https://cheaper.utilprofi.ru/, которую требуется оживить
0 Надо сделать валидацию форм на лету. Все поля обязательные к заполнению. Красным подсвечивать ошибку.
1 Надо сделать оповещение на email админа (емайлов может быть несколько)
2 Надо сделать sms оповещение на телефон через шлюз smsc.ru (sms делать в транслите) (пример апи есть)
3 Писать лог в текстовый файл, может быть другой вариант (например гугл таблицы было бы удобнее)
4 надо разбирать utm source и писать это в письмо админа и в логпример задейстованных меток:
utm_source: google
utm_medium: cpc
utm_campaign: 10590924196|search
utm_content: 449883812356
utm_term: удалить катализатор
5 Сделать так, чтобы один человек не отправлял дубликаты своих заявок по несколько раз
6 где кнопки определенных услуг, во всплывающей форме заказа надо предзаполнять соот-ую услугу http://joxi.ru/D2Pyo6ock7RDBA
7 при отправке заявки рисовать "Спасибо за заявку, мы с вам скоро свяжемся" в таком же лайтбоксе, что и форма заказа
Заявки фрилансеров
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