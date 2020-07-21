Сделать отправку заявок на email и sms (JS, php)

Есть верстка на html https://cheaper.utilprofi.ru/, которую требуется оживить

0 Надо сделать валидацию форм на лету. Все поля обязательные к заполнению. Красным подсвечивать ошибку.

1 Надо сделать оповещение на email админа (емайлов может быть несколько)

2 Надо сделать sms оповещение на телефон через шлюз smsc.ru (sms делать в транслите) (пример апи есть)

3 Писать лог в текстовый файл, может быть другой вариант (например гугл таблицы было бы удобнее)

4 надо разбирать utm source и писать это в письмо админа и в логпример задейстованных меток:

utm_source: google

utm_medium: cpc

utm_campaign: 10590924196|search

utm_content: 449883812356

utm_term: удалить катализатор

5 Сделать так, чтобы один человек не отправлял дубликаты своих заявок по несколько раз

6 где кнопки определенных услуг, во всплывающей форме заказа надо предзаполнять соот-ую услугу http://joxi.ru/D2Pyo6ock7RDBA

7 при отправке заявки рисовать "Спасибо за заявку, мы с вам скоро свяжемся" в таком же лайтбоксе, что и форма заказа