Сделать отправку заявок на email и sms (JS, php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок313 просмотров

 Есть верстка на html https://cheaper.utilprofi.ru/, которую требуется оживить

0 Надо сделать валидацию форм на лету. Все поля обязательные к заполнению. Красным подсвечивать ошибку.

1 Надо сделать оповещение на email админа (емайлов может быть несколько)

2 Надо сделать sms оповещение на телефон через шлюз smsc.ru (sms делать в транслите) (пример апи есть)

3 Писать лог в текстовый файл, может быть другой вариант (например гугл таблицы было бы удобнее)

4 надо разбирать utm source и писать это в письмо админа и в логпример задейстованных меток:

utm_source: google

utm_medium: cpc

utm_campaign: 10590924196|search

utm_content: 449883812356

utm_term: удалить катализатор

5 Сделать так, чтобы один человек не отправлял дубликаты своих заявок по несколько раз

6 где кнопки определенных услуг, во всплывающей форме заказа надо предзаполнять соот-ую услугу http://joxi.ru/D2Pyo6ock7RDBA

7 при отправке заявки рисовать "Спасибо за заявку, мы с вам скоро свяжемся" в таком же лайтбоксе, что и форма заказа

HTMLJavaScriptPHP
5 лет назад
senutaka
Виталий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
93 отзыва(-1)
5 лет назад
Валерий
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
65 отзывов(-1)
5 лет назад
Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
39 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
34 отзыва
5 лет назад
Анатолий
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
123 отзыва(-3)
5 лет назад
Максим
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
39 отзывов
5 лет назад