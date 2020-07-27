Сформировать файл для РОЗЕТКА

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Завершен5 заявок390 просмотров

Необходимо сформировать xml код для добавления 39 товаров из одной категории

Добавить к товарам фото, относящиеся к выбранному цвету

по примеру существующих товаров

Пример кода во вложении.

ТЗ в личку

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

webhtmlcssdev
Петр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
По данной заявке отработали замечательно. Задание было выполнено в срок. Все мелкие правки были внесены оперативно. Поэтому продолжили сотрудничество и отдали второй заказ. Спасибо за проделанную работу. Продолжаем сотрудничество.
Замечательный заказчик, нареканий и претензий нет

Заявки фрилансеров

Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
110 отзывов(-1)
5 лет назад
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Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
34 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
53 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 отзывов
5 лет назад
webhtmlcssdev
Петр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад