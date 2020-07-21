UCOZ сайт. Старенький. Куплен шаблон для него. Нужно прикрутить шаблон

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Закрыт2 заявки202 просмотра

Добрый день.

Есть старенький закинутый сайт на UCOZ.

Для него был куплен шаблон.

Но при попытке его прикрутить, что то пошло не так.

Нужно его прикрутить.

5 лет назад
NastroykaPC911
Руслан 
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webhtmlcssdev
Петр 
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Аногим
 
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Петр 
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