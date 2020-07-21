Нужно сделать доработки по проекту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка474 просмотра

Нужно сделать доработки по проекту  http://sakha.photo/

Задание тут https://dropmefiles.com/YCQFg

5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 отзывов
5 лет назад