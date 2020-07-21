Программист на доработку функционала СРМ – Laravel + vue

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки369 просмотров

Требования:

Опыта разработки Laravel + vue;

В первом сообщение пришлите пожалуйста пример кода с использованием Laravel + vue и стоимость за час работы;

Первые 100 часов проведем через безопасную сделку.

LaravelVue.js
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