Связка Asterisk + Docker + neogate tg800 Нужно настроить: Входящий звонок на neogate tg800 Sim 1, Sim 2, Sim 3 переадресовать на sipuser1, sipuser2, sipuser3 Входящий звонок на neogate tg800 ...
- $60Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- Расположить объекты по всем нормами, удобством, сторонами света, силой ветра, уклон, проезжую часть, учесть совместимость растений и другие факторы, которые в дальнейшем повлияют на комфортную эксплуатацию. - Формат чертежей А3 - 3д ...Ландшафтный дизайн4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требования: Опыта разработки Laravel + vue; В первом сообщение пришлите пожалуйста пример кода с использованием Laravel + vue и стоимость за час работы; Первые 100 часов проведем через безопасную сделку.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо разработать проект полное тз тут https://docs.google.com/document/d/1L5EmJ6NslHAdVIK5p9kY2ixbW4sNWoM916fK3L72_ZQ/edit# Требования: 1. Высшее профильное образование; 2. Только безопасная сделка; 3. Передача всех исходников; 4. Опыт проектирования малоэтажных жилых домов. ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо: доработать функционал, внедрить новый, полный список ТЗ предоставлю исполнителю. Прошу указать стоимость за час работы, и предоставить ссылку на ваш код. Рассматриваю предложения до 15$ за час. (Работы много!)Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад