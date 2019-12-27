- Расположить объекты по всем нормами, удобством, сторонами света, силой ветра, уклон, проезжую часть, учесть совместимость растений и другие факторы, которые в дальнейшем повлияют на комфортную эксплуатацию. - Формат чертежей А3 - 3д ...