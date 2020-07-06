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Архитектурно-строительный проект (АС) – 150м2
Здравствуйте, необходимо разработать проект полное тз тут https://docs.google.com/document/d/1L5EmJ6NslHAdVIK5p9kY2ixbW4sNWoM916fK3L72_ZQ/edit#
Требования:
1. Высшее профильное образование;
2. Только безопасная сделка;
3. Передача всех исходников;
4. Опыт проектирования малоэтажных жилых домов.
В вашем первом сообщении прошу указывать:
1. Срок и стоимость разработки квадратного метра;
2. Вопросы по заданию, при их наличии;
3. Ссылка на разработанный вами проект АС.
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