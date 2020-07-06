Архитектурно-строительный проект (АС) – 150м2

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт7 заявок358 просмотров

Здравствуйте, необходимо разработать проект полное тз тут https://docs.google.com/document/d/1L5EmJ6NslHAdVIK5p9kY2ixbW4sNWoM916fK3L72_ZQ/edit#

Требования:

1. Высшее профильное образование;

2. Только безопасная сделка;

3. Передача всех исходников;

4. Опыт проектирования малоэтажных жилых домов.

В вашем первом сообщении прошу указывать:

1. Срок и стоимость разработки квадратного метра;

2. Вопросы по заданию, при их наличии;

3. Ссылка на разработанный вами проект АС.

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