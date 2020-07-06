Проект ГРП, ТУ есть, опыт обязателен

Есть эскизник одноэтажного домика 14*8 с двухскатной крышей и идея примерить к нему плоскую, получив домик модном нынче в стиле флэтхаус. Фотокачества не требуется, достаточно того, что выдается по умолчанию из Ревита и архикада. Нужны ...