Проект ГРП, ТУ есть, опыт обязателен

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в месте подключения трубопровод Ду300, рабочее давление 0.6МПа, способ соединения - тавровый, при выходу необходима запорная арматура. 

5 лет назад
wedun83
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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