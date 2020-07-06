Простая задача для архитектора-художника

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт1 заявка299 просмотров

Нужно набросать эскиз дома, желательно с двух сторон в перспективе.

Дом странный, по моему описанию нужно понять и дорисовать необходимое. 

Эскиз не будет выступать в качестве реального макета и т.д. Это исключительно для удовлетворения моих визуальных желаний.

5 лет назад
guest_15937500994074
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
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Был
2 дня назад
5 лет назад
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