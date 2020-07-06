Простая задача для архитектора-художника

Нужно набросать эскиз дома, желательно с двух сторон в перспективе.

Дом странный, по моему описанию нужно понять и дорисовать необходимое.

Эскиз не будет выступать в качестве реального макета и т.д. Это исключительно для удовлетворения моих визуальных желаний.