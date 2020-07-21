Импорт товаров в OcStore 3 из XML

Добрый день

Есть сайт на OcStore 3

Нужно настроить создание категорий и добавление товаров через файлы

https://www.markasecal.com/Xml/Standart/?5022_5500121

https://www.otsicgiyim.com/TicimaxXml/05F38E6F64/

http://nevresimdunyasi.xmlbankasi.com/image/data/xml/urunlerkdvdahil.xml

http://www.pamuktenim.com/TicimaxXml/2C8B9E8779/ - тут цены в долларах

файл

https://yadi.sk/d/bgfmB55WWGRBHA

1. Что бы на сайт можно было импортировать товары и категории через такие файлы

2. Импортируем каждый файл отдельно. При импорте выбираем на сколько % нужно увеличивать цену на сайте.

3. Описание товара и название товара в фалах на турецком. Нужно что бы они переводились на русский язык.

4. Почти во всех файлах цена в турецких лирах. У одного в долларах. Решили на сайте выводить и в долларах и в рублях. Конвертация раз в день по курсу ЦБ.

5. Нужно будет настроить синхронизацию количества, что бы раз в день из тех файлов что по ссылкам брал количество на сайт

6. Что бы знали какой товар из какого файла импортирован (нужно при обработке заказа)

Постоплата через заказ 15 500 руб