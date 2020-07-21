Различные доработки на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок475 просмотров

1. Добавить доп.данные в метки на Я. Карте (данные должны браться автоматически из БД сайта, сейчас реализована карта, но не все данные выводятся)

2. Добавить новую колонку "статус заказа" в файл Эксель при выгрузке заказов

3. В зависимости от выбранного региона, в шапке сайта, должна отправляться информацию о поступившем заказе на разные е-мейлы.

ТЗ и ссылка на сам сайт в ЛС.

Opencart
5 лет назад
julpromy
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