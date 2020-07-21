Доработки сайта на opencart

$57
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок563 просмотра

Нужно сделать ряд доработок для сайта на opencart. Вся информация во вложении в word-документе. Прошу откликаться только тех, кто готов выполнить доработки за указанную цену.

Opencart
5 лет назад
VadimProgr
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