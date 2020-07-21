Создать строительный калькулятор по аналогии

$1000
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Закрыт9 заявок704 просмотра

Добрый день, необходимо создать все имеющееся калькуляторы, по аналогии, как на сайте zhitov.ru. Формулы для расчетов предоставлены у каждого калькулятора. Оплата за каждый калькулятор 15$

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