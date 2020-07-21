Ищу фронтет разработчика VueJs + Lodash

В интересный проект нужен фронтенщик на конкретную задачу - реализовать форму подачи объявления на VueJS + Lodash для легко чтения кода и быстроты, в задаче нужно еще сделать адаптивную верстку, ищем человек с опытом, в случае чего подскажем.

Так же если исполнитель зарекомендуют себя, есть еще куча задач можно продлить сотрудничество.

МАКАП предоставлю уверенному в себе исполнителю

от вас сроки и стоимость