Реализация Email рассылки с помощью SMTP серверов

Необходимо реализовать Email рассылку по нашей базе, которая насчитывает несколько миллионов пользователей. Для реализации данной рассылки необходимо приобрести SMTP сервера и правильно их настроить, продумать стратегию рассылки и производить рассылку в течении определенного количества времени, в зависимости от возможностей SMTP серверов.

Если у вас есть возможность реализовать только часть из данного проекта, так же будем рады рассмотреть ваши заявки.