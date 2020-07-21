Реализация Email рассылки с помощью SMTP серверов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки523 просмотра

Необходимо реализовать Email рассылку по нашей базе, которая насчитывает несколько миллионов пользователей. Для реализации данной рассылки необходимо приобрести SMTP сервера и правильно их настроить, продумать стратегию рассылки и производить рассылку в течении определенного количества времени, в зависимости от возможностей SMTP серверов.

Если у вас есть возможность реализовать только часть из данного проекта, так же будем рады рассмотреть ваши заявки.

SMTP
5 лет назад
AndrewPulsarAds
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