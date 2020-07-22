Яндекс Дзен

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Завершен2 заявки330 просмотров

Статьи с нашего сайта перестали появляться в Яндекс Дзен. В службе поддержки ответили, что проблема с версткой RSS и нужно сделать так, чтобы она соответствовала требованиям Яндекс Дзена.

Вот требования: https://yandex.ru/support/zen/website/rss-modify.html

5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Рекомендую! Настоящий профессионал своего дела! Выполнил все качественно и в срок!
Всё отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
Лучший веб-программист мая
ТОП-10
Веб-программирование
Рустам
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад