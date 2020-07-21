В интересный проект нужен фронтенщик на конкретную задачу - реализовать форму подачи объявления на VueJS + Lodash для легко чтения кода и быстроты, в задаче нужно еще сделать адаптивную верстку, ищем человек с опытом, в ...
Настройка Битрикс 24
Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с Битрикс 24 и кто сможет помочь.
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