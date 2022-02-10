Для Инстаграм оформить аватар и разработать 2 шаблона постов

1. Аватар. С использованием существующего логотипа-эмблемы. Нужно как-то обыграть, сокмпоновать и т.д. Минимализм, четкость линий, сплошной цвет (не градиент), без мелких элементов, максимальна читабельность.

2. Подготовить 3 шаблонных поста:

- Портфолио (фото работ) с надписью,

- Полезное (обучающее, лайфхаки, ситуации на работе).

- Действие (рекламный пост призывающий купить, открыть, подписаться, лайкнуть, комментировать и т.д.)

Ссылку на аккаунт скинем после того как сообщите стоимость подобной работы.

Важно чтобы итоговый вариант был хорошего качества но файл был легким.

Работа до полного утверждения заказчиком.

Делаете, утверждаем, оплачиваем, скидываете исходники.