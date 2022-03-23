Необходимо сделать баннер, для Instagram. Цель баннера - оформление записи прямых эфиров, что бы посетитель аккаунта в Instagram мог легко найти и просмотреть запись нужного ему эфира.

Нужно баннер сделать как шаблон, в котором можно будет менять фото и текст.

Пример баннера в приложении.

Можете предложить свои варианты дизайна!