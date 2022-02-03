Нужно сделать автарку в виде игры крмп с названием EveryDay

Задача: Нужно сделать анимированные html5 баннеры для google ads по шаблону из figma. Можно amphtml, разница в формате для нас небольшая. Макет выглядит примерно так [url=http://joxi.ru/RmzDBOvTvREJjA]http://joxi.ru/RmzDBOvTvREJjA[/url] Там 6-12 разных вариантов, но еще решим, сколько будем ...