Создать растяжку html5 без использования Canvas

БаннерыЗакрыт1 заявка536 просмотров
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Коллеги, есть задача создать растяжку html5 баннера под сайт auto.ru без использования canvas (прописано в ТТ: https://yandex.ru/adv/requirements/autoru#superbanner

  • Максимальная ширина баннера: 2880 пикселей.
  • Минимальный размер: 880 × 250 пикселей
Получается, что Adobe Animate точно использовать нельзя. Там Canvas. 
HTML
2 года назад
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад