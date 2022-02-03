Баннер для посадочной страницы

$350
БаннерыЗакрыт35 заявок1209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нашей компании необходим продающий баннер для посадочной страницы сайта. Требования к баннеру

1. Наличие главных символов города на выбор - кремль или Москва-сити

2. Отображение вида деятельности компании, цифровая импровизация

SEO продвижение сайтов в Москве - продвижение сайтов в Москве это основная тематика данной посадочной страницы и вся суть баннера с первых секунд должна ее передавать

2 года назад
guest_1642956599417
2 года в сервисе
Был
2 года назад