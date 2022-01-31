Сделать дизайн карточки детского маникюрного набора для вб 7-8 слайдо

Создать карточку конструктора для девочек типа лего. 5 слайдов.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Разработать дизайн карточки детского маникюрного набора на вб. 7-8 слайдов.
Создать карточку конструктора для девочек типа лего. 5 слайдов.
Нужно создать баннер наподобие такого
Карточка для вб но должна подходить и для озон. 7-8 слайдов
Нарисовать 7-8 слайдов для карточки товара. Выгодно представить товара, указать преимущества. Портфолио и подобный опыт работы обязателен.
Нужен инста пост приятный взгляду в сторис Выкуп Авто в течении часа. ориентир на 25-50 лет. Просто картинка красивая, но оригинальная с текстом выкупа