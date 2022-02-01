Отрисовать баннер для слайдера

$20
БаннерыЗавершен1 заявка63 просмотра
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Нужен баннер для слайдера по окраске радиаторов

2 года назад
shturn
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$20
1 день
Спасибо за работу, все сделано качественно и быстро
Дмитрий отличный заказчик, постановка задачи 100% верная. Спасибо