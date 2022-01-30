Баннер для лендинга

БаннерыЗавершен26 заявок713 просмотров
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В связи с грядущими праздниками нужен баннер приуроченный к 14 февраля.

Простой и стильный, но недорогой, а также с учетом специфики компании: мы занимаемся ремонтными работами.

2 года назад
romaverzila9706
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
annapaliivets
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Спасибо за отлично проделанную работу! Задание было выполнено достаточно быстро и на достойном уровне. Правки вносить не пришлось, результатом доволен :)
Роман, спасибо за предоставленный заказ! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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