Привет, дорогой заказчик!

Зовут меня Виктор Скрыпник

Трудновато как - то о себе писать, попробую. Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, а ещё изучаю Figma, так, что, надеюсь, в ближащем будущем займусь плотно вебдизайном уже в Figma. Ещё люблю свою жену, имею и люблю троих взрослых сыновей и четверых внуков, ещё люблю путеществия, рыбалку, заниматься коллажем, обработкой фото в любительских целях тоже. Можно посмотреть здесь: https://creativo.one/1279355/works Ещё люблю хорошую компанию, хорошую музыку, шашлык, вареники, сало, природу, классное общение и свой автомобиль.

Но! Вернусь к любимому дизайну. Имею множество идей по графическому и WEB дизайну, делаю на совесть, внимательно анализирую задачу, с которой обратился ко мне заказчик. Все правки готов всегда устранить по предпочтению клиента.

Обращайтесь, сделаю всё, что умею, и даже больше! Готов приступить прямо сейчас! Всем хорошего настроения!

Связаться со мной:

[email protected] - моя почта

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