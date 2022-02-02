Отрисовать баннер на сайт

БаннерыЗавершен27 заявок678 просмотров
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Для сайта по полиэтиленовой продукции (авантпак) требуется отрисовать баннер

1. Размеры - 1220*150

2. Формат jpg

3. Баннер в цветах сайта (красный, белый, возможно черый)

4. Тематика баннера - "Полипропиленовые (пп) мешки с логотипом под заказ"

5. Баннер будет кликабельным (переход на страницу о мешках)

6. На выбор хотелось бы 3 варианта (чтобы было из чего выбрать)

2 года назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Shapovalova_web
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$15
2 дня
Работали первый раз, исполнитель отлично справился, хорошо понимает тз и вносит адекватные корректировки (на своё усмотрение). Остался доволен! Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!
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