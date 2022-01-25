Обложки для ютуб канала

$20
БаннерыЗавершен18 заявок648 просмотров
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Нужно сделать 2 обложки для ютуб канала. По примеру уже сделанных. 

2 года назад
oranchito
Алексей 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lerchkaa
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Валерия выполнила заказ в срок и выдерживал все мои правки!) Рекомендую, отличный и надежный дизайнер! Спасибо за выполненную работу!
Отличный заказчик! Подробное ТЗ и всегда на связи, приятный в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
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