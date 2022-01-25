oranchito

Алексей oranchito

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • 2 обложки для видео на ютуб канал

    $20

    Требуется разработать 2 обложки для видео на YouTube канале. Необходимо ориентироваться на примеры уже сделанных баннеров. Убедитесь, что дизайн соответствует стилю канала.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обложки для видео на ютуб канал

    $20

    Требуется разработать 2 обложки для видео на YouTube, основываясь на примерах уже сделанных баннеров. Обложки должны быть привлекательными и соответствовать стилю канала.

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложки для ютуб канала

    $20

    Требуется разработка 2 обложек для YouTube канала, используя примеры уже созданных баннеров. Необходимо учесть стиль и оформление существующих обложек для сохранения единого визуального оформления канала.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

lerchkaa
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
2 обложки для видео на ютуб канал
Спасибо за интересную задачу и точное ТЗ, нашли общий язык! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!) 🔥🔥🔥
Валерия реализовала всё задуманное быстро и качественно! Отличная работа! Спасибо! Буду обращаться еще
Ответный отзыв
lerchkaa
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Обложки для ютуб канала
Отличный заказчик! Подробное ТЗ и всегда на связи, приятный в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Валерия выполнила заказ в срок и выдерживал все мои правки!) Рекомендую, отличный и надежный дизайнер! Спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв