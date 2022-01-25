$20
Требуется разработать 2 обложки для видео на YouTube канале. Необходимо ориентироваться на примеры уже сделанных баннеров. Убедитесь, что дизайн соответствует стилю канала.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Требуется разработать 2 обложки для видео на YouTube канале. Необходимо ориентироваться на примеры уже сделанных баннеров. Убедитесь, что дизайн соответствует стилю канала.
Требуется разработать 2 обложки для видео на YouTube, основываясь на примерах уже сделанных баннеров. Обложки должны быть привлекательными и соответствовать стилю канала.
Требуется разработка 2 обложек для YouTube канала, используя примеры уже созданных баннеров. Необходимо учесть стиль и оформление существующих обложек для сохранения единого визуального оформления канала.