Уникальный дизайн для рыболовного проекта

Нужно сделать 2 обложки для ютуб канала. По примеру уже сделанных.
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Здравствуйте, владею сайтом, группами ОК, ВК, ФБ, Твиттер, каналом в Яндекс Дзен и все на рыболовную тематику. Хотелось бы уже создать какой-то свой уникальный дизайн, но с фантазией плохо. Хотелось бы узнать сколько это стоит и может ли за это кто-то взяться. Нужна обложка которую можно будет установить на сайт, группы в соцсетях и аватарка
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