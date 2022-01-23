Уникальный дизайн для рыболовного проекта

Здравствуйте, владею сайтом, группами ОК, ВК, ФБ, Твиттер, каналом в Яндекс Дзен и все на рыболовную тематику. Хотелось бы уже создать какой-то свой уникальный дизайн, но с фантазией плохо. Хотелось бы узнать сколько это стоит и может ли за это кто-то взяться. Нужна обложка которую можно будет установить на сайт, группы в соцсетях и аватарка