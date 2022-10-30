AlenaYunyazova

ПРИВЕТ! 👋
Меня зовут Алена, мне чуть меньше 25 лет. Я UX/UI - дизайнер из прекрасной Хакасии.
Прошла обучение в Skilbox, но на этом не останавливаюсь.
Что делаю:
• Информационные сайты
• Landing page
• Сайты портфолио
• Адаптивность
• Баннеры
Гарантии:
• Соблюдение сроков
• Качественная работа
• Разумные цены
• Доброжелательность, конструктивное общение
• Всегда на связи в мессенджерах
Программы:
• Figma
• Tilda
• Adobe Photoshop
Telegram: https://t.me/MalolAlena
Почта: [email protected]
Instagram: A L E N A | UX/UI - дизайнер
Я против войны в Украине!