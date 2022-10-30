AlenaYunyazova

ПРИВЕТ! 👋

Меня зовут Алена, мне чуть меньше 25 лет. Я UX/UI - дизайнер из прекрасной Хакасии.

Прошла обучение в Skilbox, но на этом не останавливаюсь.

Что делаю:

• Информационные сайты

• Landing page

• Сайты портфолио

• Адаптивность

• Баннеры

Гарантии:

• Соблюдение сроков

• Качественная работа

• Разумные цены

• Доброжелательность, конструктивное общение

• Всегда на связи в мессенджерах

Программы:

• Figma

• Tilda

• Adobe Photoshop

Telegram: https://t.me/MalolAlena

Почта: [email protected]

Instagram: A L E N A | UX/UI - дизайнер