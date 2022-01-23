Создание баннера для сайта

$1500
БаннерыЗакрыт60 заявок1748 просмотров
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Здравствуйте!

Нашему сайту требуется продающий баннер. Тематика сайта продажа цветов и свежих букетов с доставкой в Волгограде и Волжском. Для каждой из страниц необходимо создать свой баннер с розами

Розы Волжский - купить розы в Волжском главная тематика данной посадочной страницы

Розы Волгоград - купить розы в Волгограде, здесь желательно разместить на баннере памятник "Родина-мать"

2 года назад
guest_1642956599417
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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