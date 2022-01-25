Для сайта по полиэтиленовой продукции (авантпак) требуется отрисовать баннер 1. Размеры - 1220*150 2. Формат jpg 3. Баннер в цветах сайта (красный, белый, возможно черый) 4. Тематика баннера - "Полипропиленовые (пп) мешки с логотипом под заказ" 5. Баннер будет кликабельным (переход ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ Размер баннеров: 300х250, 336х280, 728х90 (сначала делаем 300х250, после ресайзы) Размер баннера: до 150 кб Система где будет использоваться: Google ADS Тип баннера: gif Количество кадров: до 5 На баннере: логотип проекта, кнопка "Зарегистрироваться", тексты: Ищешь партнерскую программу? более 5 лет на рынке выплаты до $1500 приватные офферы персональный менеджер Получи бонус до $500 к первой выплате Могут быть какие-то эффекты: неон или что-то в таком роде примеры: https://zorbasmedia.ru/wp-content/uploads/2021/11/zm-ru.gif https://protraffic.com/wp-content/uploads/2021/12/adeksiko-animacziya-55.1.gif https://partnerkin.com/uploads/banners/619e71fe0ded446850.gif https://cpa.rip/wp-content/uploads/2019/145/igaming/igaming.webp
Сначала утверждаем 300х250, после делаем ресайзы)
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