ТЗ Размер баннеров: 300х250, 336х280, 728х90 (сначала делаем 300х250, после ресайзы) Размер баннера: до 150 кб Система где будет использоваться: Google ADS Тип баннера: gif Количество кадров: до 5 На баннере: логотип проекта, кнопка "Зарегистрироваться", тексты: Ищешь партнерскую программу? более 5 лет на рынке выплаты до $1500 приватные офферы персональный менеджер Получи бонус до $500 к первой выплате Могут быть какие-то эффекты: неон или что-то в таком роде примеры: https://zorbasmedia.ru/wp-content/uploads/2021/11/zm-ru.gif https://protraffic.com/wp-content/uploads/2021/12/adeksiko-animacziya-55.1.gif https://partnerkin.com/uploads/banners/619e71fe0ded446850.gif https://cpa.rip/wp-content/uploads/2019/145/igaming/igaming.webp

Сначала утверждаем 300х250, после делаем ресайзы)