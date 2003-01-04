Воплотите вашу идею в реальность! Дизайн и html верстка для всех. Не скрывайте свои вкусы!

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке и воплотить ваши идеи в реальность!

О себе: Занимаюсь графическим дизайном уже 3 года, также обучаюсь по этой профессии в университете. Всегда рад помочь словом и делом. Готов радовать вашу душу дизайном, который придется по душе.

В общении: веселый, адекватный, общительный. Быстро нахожу решение проблемы. Хотел бы, чтобы каждый человек смог взглянуть на свою идею буквально, поэтому стараюсь помогать всем, чтобы их идеи стали реальностью.

Услуги и примерные цены на дизайн:

-Плакаты - 15$

-Афиши - 15$

-Визитки - 10$

-Верстка - 30$

-Логотипы - 10$

-Лендинг - 30$

-Буклеты - 20$

-Листовки - 20$

-Аватарки - 10$

-Шапки - 20$

-Создание макета для верстки - 30$

-Верстка сайта по макету - 50$

и многие другие услуги по дизайну, цену которых сможем обсудить лично.

ТОРГ УМЕСТЕН, ГАРАНТИРУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ И ЗАКОНЧЕННУЮ РАБОТУ

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

ЛЮБЫЕ ПРАВКИ - БЕСПЛАТНО!

Связь:

VK - vk.com/smellofyourlove

INST - instagram.com/smourluv

ТЕЛ - +375298423983 (МТС)

По любым вопросам жду в личных сообщениях.