Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке и воплотить ваши идеи в реальность!
О себе: Занимаюсь графическим дизайном уже 3 года, также обучаюсь по этой профессии в университете. Всегда рад помочь словом и делом. Готов радовать вашу душу дизайном, который придется по душе.
В общении: веселый, адекватный, общительный. Быстро нахожу решение проблемы. Хотел бы, чтобы каждый человек смог взглянуть на свою идею буквально, поэтому стараюсь помогать всем, чтобы их идеи стали реальностью.
Услуги и примерные цены на дизайн:
-Плакаты - 15$
-Афиши - 15$
-Визитки - 10$
-Верстка - 30$
-Логотипы - 10$
-Лендинг - 30$
-Буклеты - 20$
-Листовки - 20$
-Аватарки - 10$
-Шапки - 20$
-Создание макета для верстки - 30$
-Верстка сайта по макету - 50$
и многие другие услуги по дизайну, цену которых сможем обсудить лично.
ТОРГ УМЕСТЕН, ГАРАНТИРУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ И ЗАКОНЧЕННУЮ РАБОТУ
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
ЛЮБЫЕ ПРАВКИ - БЕСПЛАТНО!
Связь:
INST - instagram.com/smourluv
ТЕЛ - +375298423983 (МТС)
По любым вопросам жду в личных сообщениях.
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