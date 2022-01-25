Нужны анимированные баннеры

Здравствуйте! Нашему сайту требуется продающий баннер. Тематика сайта продажа цветов и свежих букетов с доставкой в Волгограде и Волжском. Для каждой из страниц необходимо создать свой баннер с розами [url=https://polerose.ru/vlz.rose/]Розы Волжский[/url] - купить розы в Волжском главная тематика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Нужен креатив баннера + анимация
Уровень прикрепляю ниже.
- Если вы не уверены что покажите что то такое, пожалуйста не отвечайте в проект.
- Показывайте примеры своих работ
- Если вы не готовы работать через БС прошу тоже не откликаться
Размеры:
- 1920x200
- 728x90
- 468x60
- 125x125
- 160x600
Работа только через БС
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