Графический дизайнер и digital artist
Опыт в графическом дизайне более 5-ти лет. В моем портфолио работы по созданию дизайна для сайтов, полиграфической продукции (визитки, флаера, баннеры, подарочные карты и т.д) и социальных сетей. Работу выполняю в сроки и качественно. Опыт работы удаленно и в полиграфии.
Портфолио
- Эскиз в напечатанном виде28 просмотров
- Дизайн сайта продукта12 просмотров
- Дизайн визитки18 просмотров
- Дизайн визитной карты для печати25 просмотров
- Дизайн для печати15 просмотров
- Создание дизайна баннеров для сайта18 просмотров
- Оформление баннера для рекламы в инстаграм18 просмотров
- Оформление визитки и карт постоянного клиента23 просмотра
- Оформление баннеров для печати24 просмотра
- Создание дизайна для баннеров22 просмотра