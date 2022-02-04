Графический дизайнер и digital artist

Опыт в графическом дизайне более 5-ти лет. В моем портфолио работы по созданию дизайна для сайтов, полиграфической продукции (визитки, флаера, баннеры, подарочные карты и т.д) и социальных сетей. Работу выполняю в сроки и качественно. Опыт работы удаленно и в полиграфии.