Ресайзы HTML-5 баннеров под разные площадки №2

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На основе технический требований и разработанного мастер-баннера в формате .fla выполнить ресайзы креатива в вертикальных и горизонтальных форматах.

HTML
2 года назад
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад