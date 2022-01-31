Ресайзы HTML-5 баннеров под разные площадки №2

На данный момент нужен пока на временную работу эксперт по дизайну на CANVA и если мне понравятся ваши шаблоны созданные по заданной тематике, то возможно дальнейшее совместное сотрудничество Начальные задачи: - Создание начальных 40 креативов под CANVA по моим ...