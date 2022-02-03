Создание баннеров

$72
БаннерыЗакрыт42 заявки1139 просмотров
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Необходимо создать несколько баннеров по следующему ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1Ihto3I4JCvjDdW06-GjwJY5Ff-bhSX1z8JDuGPmzuH0/edit

Стоимость - 500р/баннер

2 года назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад