Создание баннеров

Добрый день! Интересует стоимость данной работы: 1. макет без анимации (есть ТЗ, референсы, текст, исходные фото) 2. макет без анимации (нет ТЗ и референсов, текстов)
Баннеры12 заявок
Закрыт
2 года назад
Необходимо создать несколько баннеров по следующему ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1Ihto3I4JCvjDdW06-GjwJY5Ff-bhSX1z8JDuGPmzuH0/edit
Стоимость - 500р/баннер
Добрый день! Интересует стоимость данной работы: 1. макет без анимации (есть ТЗ, референсы, текст, исходные фото) 2. макет без анимации (нет ТЗ и референсов, текстов)
Сделать презентацию по подробному ТЗ.
Нужно создать дизайн карточки конструктора майнкрафт на вайлдберриз. 5 слайдов.
Разработать дизайн карточки детского маникюрного набора на вб. 7-8 слайдов.
Создать карточку конструктора для девочек типа лего. 5 слайдов.
Нужно создать баннер наподобие такого
Карточка для вб но должна подходить и для озон. 7-8 слайдов