Разработка макетов без анимации для соцсетей

БаннерыЗакрыт12 заявок1007 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Интересует стоимость данной работы:

1. макет без анимации (есть ТЗ, референсы, текст, исходные фото)

2. макет без анимации (нет ТЗ и референсов, текстов)

2 года назад
evilart
Сергей 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад