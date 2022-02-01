Разработка макетов без анимации для соцсетей

Сделать презентацию по подробному ТЗ.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Добрый день! Интересует стоимость данной работы:
1. макет без анимации (есть ТЗ, референсы, текст, исходные фото)
2. макет без анимации (нет ТЗ и референсов, текстов)
Сделать презентацию по подробному ТЗ.
Нужно создать дизайн карточки конструктора майнкрафт на вайлдберриз. 5 слайдов.
Разработать дизайн карточки детского маникюрного набора на вб. 7-8 слайдов.
Создать карточку конструктора для девочек типа лего. 5 слайдов.
Нужно создать баннер наподобие такого
Карточка для вб но должна подходить и для озон. 7-8 слайдов