Анимированные стикеры для телеграмм.

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Требуется создать до 10 анимированных телеграм стикеров. Подробности в личку

2 года назад
maxshmit1
Максим 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад