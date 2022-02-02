Анимированные стикеры для телеграмм.

Необходимо создать несколько баннеров по следующему ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Ihto3I4JCvjDdW06-GjwJY5Ff-bhSX1z8JDuGPmzuH0/edit Стоимость - 500р/баннер
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