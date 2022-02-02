Сделать баннеры для сайта

Необходимо создать 4 баннера для сайта. Данные 4 дизайна так же нужно будет ресайзить суммарно на 3 формата, а так же сделать их в 3 языках (не изменяя дизайн). Текст предоставляется.

Тз высылаю заинтересовавшимся.