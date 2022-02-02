Сделать баннеры для сайта

БаннерыЗакрыт32 заявки733 просмотра
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Необходимо создать 4 баннера для сайта. Данные 4 дизайна так же нужно будет ресайзить суммарно на 3 формата, а так же сделать их в 3 языках (не изменяя дизайн). Текст предоставляется.

Тз высылаю заинтересовавшимся.

2 года назад
guest_16438112857976
2 года в сервисе
Был
2 года назад