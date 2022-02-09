👌🏻 Сделаю удобный, красивый и продающий дизайн сайта для вас!

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 Веб-дизайн

Привет! Меня зовут Даша, я из Минска.

Я работаю веб-дизайнером уже больше года, постоянно учусь и совершенствуюсь в этой сфере.

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❤️ Я обожаю свою работу

Стремлюсь сделать ее на высшем уровне

Внимательна к каждой детали

Основываюсь на трендах в дизайне

Создаю максимально удобные и понятные пользователю интерфейсы

Стараюсь сделать дизайн уникальным, используя нестандартные решения

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 Моя специализация

Лендинги

Многостраничные сайты

Корпоративные сайты

Квиз-сайты

Адаптивы

Рекламные креативы

Баннеры

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⛏ Я гарантирую

Качественную работу

Уникальный дизайн

Соблюдение дедлайнов

Быть всегда на связи

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Работаю в Figma

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 Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве

Именно поэтому я буду работать над вашим проектом до тех пор, пока вы не останетесь довольны.

Также я вношу бесплатно любые правки в дизайн.

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 Принимаю оплату

Карта Visa или Mastercard

Яндекс Деньги

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酪 Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом!

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Буду рада сотрудничеству!