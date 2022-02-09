ssuharr

Дарья Сухова ssuharr

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
&#128076;&#127995; Сделаю удобный, красивый и продающий дизайн сайта для вас!

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Веб-дизайн

Привет! Меня зовут Даша, я из Минска.

Я работаю веб-дизайнером уже больше года, постоянно учусь и совершенствуюсь в этой сфере.

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❤️ Я обожаю свою работу

  • Стремлюсь сделать ее на высшем уровне
  • Внимательна к каждой детали
  • Основываюсь на трендах в дизайне
  • Создаю максимально удобные и понятные пользователю интерфейсы
  • Стараюсь сделать дизайн уникальным, используя нестандартные решения

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Моя специализация

  • Лендинги
  • Многостраничные сайты
  • Корпоративные сайты
  • Квиз-сайты
  • Адаптивы
  • Рекламные креативы
  • Баннеры

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Я гарантирую

  • Качественную работу
  • Уникальный дизайн
  • Соблюдение дедлайнов
  • Быть всегда на связи

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Работаю в Figma

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Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве

Именно поэтому я буду работать над вашим проектом до тех пор, пока вы не останетесь довольны.

Также я вношу бесплатно любые правки в дизайн.

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Принимаю оплату

  • Карта Visa или Mastercard
  • Яндекс Деньги

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Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом!

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Буду рада сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков

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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Редизайн главной страницы
Figma
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