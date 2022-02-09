👌🏻 Сделаю удобный, красивый и продающий дизайн сайта для вас!
Веб-дизайнПривет! Меня зовут Даша, я из Минска.
Я работаю веб-дизайнером уже больше года, постоянно учусь и совершенствуюсь в этой сфере.
❤️ Я обожаю свою работу
- Стремлюсь сделать ее на высшем уровне
- Внимательна к каждой детали
- Основываюсь на трендах в дизайне
- Создаю максимально удобные и понятные пользователю интерфейсы
- Стараюсь сделать дизайн уникальным, используя нестандартные решения
Моя специализация
- Лендинги
- Многостраничные сайты
- Корпоративные сайты
- Квиз-сайты
- Адаптивы
- Рекламные креативы
- Баннеры
⛏ Я гарантирую
- Качественную работу
- Уникальный дизайн
- Соблюдение дедлайнов
- Быть всегда на связи
Работаю в Figma
Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве
Именно поэтому я буду работать над вашим проектом до тех пор, пока вы не останетесь довольны.
Также я вношу бесплатно любые правки в дизайн.
Принимаю оплату
- Карта Visa или Mastercard
- Яндекс Деньги
酪 Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом!
- Telegram: @ssuharr
- E-mail: [email protected]
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Рекламный баннер для кофейни50 просмотров
- Лендинг для студии ремонта82 просмотра
- Интернет-магазин керамических изделий59 просмотров
- Дашборд для занятий спортом58 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Figma
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!