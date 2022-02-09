[list][*][/list]Разработка дизайна внутрений страницы исходники предоставлю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать редизайн главной страницы сайта. Подробное ТЗ вышлю лично, исходники предоставлю. Макет нужен в фигме.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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